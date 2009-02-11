Beyin sağlığınızı portakal suyuyla koruyun

Vücudumuzdaki diğer hücreler gibi beyin hücreleri de oluşum sırasında besin öğelerine ihtiyaç duyar. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (11.02.09), beyin sağlığımızı nasıl korumamız gerektiğini anlatıyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



“Vücudumuzdaki diğer hücreler gibi beyin hücreleri de oluşum sırasında besin öğelerine ihtiyaç duyar. Bugün size beyninizi besleyen besinlerle ilgili bazı çalışmaların sonuçlarından bahsedeceğim.



Bugün ne yediğinizi düşünün! Hatırlayabilmeniz için önce iyi bir hafıza ve güçlü bir beyne ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Yediğiniz besinler, içtiğiniz içecekler, öğrendiğimiz davranışlar, duyduğumuz sözcükler, yeni insanlar, yeni sporlar, yeni diller hepsi beyin fonksiyonlarımızın bir parçası.



Beslenmeyle ilgili yapılan çalışmaların çoğunun odağında kalp hastalığı, kemik sağlığı, kanser ve bel çevresi var gibi görünse de beslenme ve bedenimiz ile ilgili pek çok başka araştırma var. Bugün size beyninizi besleyen besinler ile ilgili bazı çalışmaların sonuçlarından bahsedeceğim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum.



Beyin hücreleri vücudumuzdaki diğer hücreler gibi oluşum sırasında besin öğelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle hamilelik sırasında ve bebeklik döneminde sağlıklı bir vücut ve beyin fonksiyonu için sağlıklı beslenmenin çok büyük önemi vardır.



Şu anda ise yapılan birçok çalışma yetişkinlik döneminde beslenmenin bilişsel fonksiyonlara etkisini araştırmaktadır.



Hangi besin ve besin öğelerine ihtiyacınız olduğunu öğrenirseniz, erken iş toplantıları için sizi uyanık tutacak kahvaltı seçenekleri seçebilir, öğleden sonraki toplantıda esnemekten kurtulabilir ve geç saatlere kadar daha zinde çalışabilirsiniz. Şimdi bu önemli besin öğelerine bir bakalım:



Folik asit tüketimi asla unutulmamalı!



Portakal suyu, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıl ürünlerinde bulunur. B vitaminlerinden olan folat, özellikle hamilelik öncesi ve sırasında çok büyük önem taşımaktadır. Yeterli alımı doğum defektlerini önlemekte ve bebek beyninin hafıza hücreleri için anahtar görevi görmektedir.



Yapılan çalışmalar kandaki yüksek folat seviyesinin, homosistein seviyelerini korumaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu iyi bir şeydir, çünkü yüksek homosistein seviyesi Alzheimer ve demans (bunama) riskini artırır. Portakal suyu ile tam tahıllı ekmek kahvaltı için ve beyni beslemek için iyi bir seçenektir.



Folik asit düzeyi düşük kişilerde, depresyona benzer belirtiler görülebilir. Serotonin hormonu yetersiz olan kişilerin, aynı zamanda folik asit düzeylerinde de düşüklük görülür. Bu hastaların diyetine folik asit eklendiği zaman ise hem serotonin düzeyleri yükselir, hem de psikolojik durumlarında düzelme olur.



Beyin hücreleri kolini şiddetle ister



Kolin, bir çeşit B vitaminidir. Yumurta sarısı, yer fıstığı, balık, yeşil yapraklı sebzeler, soya ve keten tohumu kolinin kaynakları arasındadır. Kolin, beynin iletim servisi olan nerotransmitterleri destekler. Ayrıca yeni beyin hücresi üretiminde de fayda sağlar. Kendisine hafıza vitamini de denilmektedir. Sinirlerdeki iletilerde önemli görevi olan asetilkolin maddesi için gerekli bir moleküldür.



Yeterli miktarda antioksidan almalısınız



Özellikle nar suyu, kuru yaban mersini ve kuru eriğin içerdiği yüksek miktardaki hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan biyokimyasallarla oksidatif stresle savaşır ve bilişsel fonksiyonları korur. Bu nedenle kahvaltıda ya da ara öğünde yoğurdunuza yaban mersini ekleyip öğlen için de ıspanaklı bir salata sipariş edip vücudunuza ve beyninize iyilik yapabilirsiniz.



Çay içmeye devam edin



Yapılan son çalışmalar, çay tüketiminin kişiyi sakinleştirerek konsantrasyon artırdığını ve işe odaklanmanın artığını gösteriyor. Çay, kafein içerdiği için “uyuklamayı önleyici”, “kişiyi daha uyanık ve dikkatli duruma getirici” olarak bilinir. Bileşimindeki kafein dolayısıyla merkezi sinir sistemini uyarıcı etkinlik gösterir. Çayda bulunan besin öğesi ”teinin” beyin dalga aktivitesini artırarak zihnin daha sakin ve atik olmasına teşvik etmektedir. Tein, yeşil, siyah ve oolong çayda bulunur.



Susamayı beklemeden su içmelisiniz



Eğer beyniniz bulanıksa muhtemelen susamış olmalısınız. Dehidrasyon (vücudun su kaybetmesi) sizi halsiz, uyuşuk hissettirir ve konsantrasyon problemleri yaşamaya başlarsınız. Bu nedenle günde 8 - 12 bardak su tükettiğinizden emin olmalısınız. Sıvı tüketmek için susamayı beklememelisiniz. Beyne susama sinyali iletildiğinde vücutta yüzde 1 su kaybı olmuştur. Yüzde 10 su kaybı hayati tehlikedir. Suyun yanında, taze meyve ve sebze atıştırmaları da hidrasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır. Meyve ve sebzelerin yüzde 80-90’ı sudur. Meyve ve sebze tüketimi ile vücuda 1 litreye yakın su sağlanabilir.”

