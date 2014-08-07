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Dünya

Beyin ölümü gerçekleşen kadına doğum yaptırıldı

Macar doktorlar bir kalp krizi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen anneyi ve bebeğini iki buçuk ay yaşatıp, doğum yaptırmayı başardılar

07 Ağustos 2014 16:39

Macaristan’da hamileliğinin 24. haftasında bir anne adayı bir kalp kriziyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kalbi duran kadını tekrar hayata döndürmeyi başarmışlar, ancak kan dolaşımının durması nedeniyle bu arada hamile kadının beyin ölümü de gerçekleşti. Ailenin isteğiyle doktorlar, beyin ölümü gerçekleşen kadın ve bebek iki buçuk ay daha yaşatıldı ve sezaryanle doğum gerçekleşti.

Tarık Demirkan’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, ünlü Semmelweis Üniversitesi bebek için özel bir proje başlattı. Özel bir bölümde oluşturulan mekânda annenin hayatı fonksiyonları cihazlar yardımıyla sürdürüldü ve daimi kontrollerle annenin ve bebeğin bulaşıcı bir hastalık nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık riskleri engellendi. İki buçuk ay sonra da bebeğin doğumu sezaryenle gerçekleşti.

Doğum için oluşturulan özel ekibin başkanı Dr. János Gál, doğumun sorunsuz gerçekleştiğini ve bu gelişmenin tıp tarihi açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

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