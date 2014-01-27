Beyin ölümü gerçekleşen karısının doğurmasını istemedi

ABD'de 14 haftalık hamileyken akciğer embolisi geçirip beyin ölümü gerçekleşen Marlise Munoz’un bağlı olduğu yaşam destek ünitesi kapatıldı. Karısının fişinin çekilmesi isteyen ve bunun için hastaneye karşı mücadele veren Erick Munoz’un hikayesi ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı.

Teksaslı bir çocuk annesi olan 33 yaşındaki Marlise Munoz, 26 Kasım’da kan pıhtılaşması yüzünden ölümün eşiğine gelmiş ve yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Munoz, kendisinin ve eşinin sağlık görevlisi olduklarını, Marlise’in daha önce destek ünitesinde yaşamak istemediğine dair görüşe sahip olduğunu savundu.

Ancak John Peter Smith Hastanesi, doğmamış çocuğun hayatını korumak zorunda olduğunu savunarak kadının fişini çekmeyi reddetmişti. Bunun üzerine Eric Munoz ve eşinin ailesi hukuk mücadelesi başlattı ve bugün 23 haftalık hamile olan Marlise Munoz’un makinelerle bağlantısı kesildi.