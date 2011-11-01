Beyin kanseri tedavisinde yeni umut



T24 - İngiltere'de ultraviyole ışığı altında gerçekleştirilen yöntemin, beyin kanserinde hem yaşam süresini uzatması hem de kemoterapinin zorluklarını azaltması bekleniyor.



Cambridge Üniversitesi'nde denenen yöntemde hastalara, tümörde flüoresan kimyasalların birikmesine yol açan 5 aminolevulinik asit (5-ALA) enjekte ediliyor. Ultraviyole ışığı altında tümörde oluşan pembe renkli parlaklık, cerrahların tümörün kenarlarını açıkça görmelerine ve bütün tümörün alındığından emin olmalarına yardımcı oluyor.



ntvmsnb'de yer alan habere göre, alınan tümörden boşalan yere yerleştirilen ilaca batırılmış ince bir parça, ameliyattan sonraki 4-6 hafta boyunca geride kalan kanserli hücreleri yok etmek için kemoterapi ilacı veriyor.



Yeni yöntemin, beyin kanseri hastalarına uygulanan kemoterapi tedavisinde rastlanan güçlükleri ortadan kaldırması bekleniyor. Deneye beyin kanserleri arasında en sık rastlanan ve en saldırgan olarak bilinen glioblastoma teşhisi konmuş 60'dan fazla hasta katılıyor.



Glioblastoma hastaları, teşhisten ortalama 15 ay sonra yaşamlarını yitiriyor.



Deneyin başarılı olması durumunda yeni tedavi yöntemi, çok sayıda beyin kanseri hastası için umut kaynağı olacak.









