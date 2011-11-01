T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Beyin kanseri tedavisinde yeni umut

İngiltere'de ultraviyole ışığı altında gerçekleştirilen yöntemin, beyin kanserinde hem yaşam süresini uzatması hem de kemoterapinin zorluklarını azaltması bekleniyor.

01 Kasım 2011 02:00


T24 - İngiltere'de ultraviyole ışığı altında gerçekleştirilen yöntemin, beyin kanserinde hem yaşam süresini uzatması hem de kemoterapinin zorluklarını azaltması bekleniyor.
 

Cambridge Üniversitesi'nde denenen yöntemde hastalara, tümörde flüoresan kimyasalların birikmesine yol açan 5 aminolevulinik asit (5-ALA) enjekte ediliyor. Ultraviyole ışığı altında tümörde oluşan pembe renkli parlaklık, cerrahların tümörün kenarlarını açıkça görmelerine ve bütün tümörün alındığından emin olmalarına yardımcı oluyor.


ntvmsnb'de yer alan habere göre, alınan tümörden boşalan yere yerleştirilen ilaca batırılmış ince bir parça, ameliyattan sonraki 4-6 hafta boyunca geride kalan kanserli hücreleri yok etmek için kemoterapi ilacı veriyor.


Yeni yöntemin, beyin kanseri hastalarına uygulanan kemoterapi tedavisinde rastlanan güçlükleri ortadan kaldırması bekleniyor. Deneye beyin kanserleri arasında en sık rastlanan ve en saldırgan olarak bilinen glioblastoma teşhisi konmuş 60'dan fazla hasta katılıyor.


Glioblastoma hastaları, teşhisten ortalama 15 ay sonra yaşamlarını yitiriyor.


Deneyin başarılı olması durumunda yeni tedavi yöntemi, çok sayıda beyin kanseri hastası için umut kaynağı olacak.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24