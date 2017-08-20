Beyin kanamasından ölen hemşireye hastanede tören

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA) - MUĞLA’nın Köyceğiz İlçesi Devlet Hastanesi\'nde 26 yıl boyunca görev yapan hemşire 58 yaşındaki Nihal Bakkal, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi. Hemşire Bakkal, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Köyceğiz Devlet Hastanesi\'nde 26 yıl boyunca çalışan ve eşini 9 yıl önce kaybeden hemşire Nihal Bakkal, geçen 7 Ağustos\'ta evinde aniden fenalaştı. Evde bulunan arkadaşı tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Bakkal’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Bakkal, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat etti. Hemşire Bakkal\'ın ölüm haberi Köyceğiz sağlık camiasını üzüntüye boğdu.

Cenazesi Muğla\'dan Köyceğiz’e getirilen Nihal Hemşire için, 26 yıl görev yaptığı Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde tören düzenlendi. Törene Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himoğlu, Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şeniz Ayturan, kurum müdürleri ve hastane çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞHEKİMDEN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Başhekim Ayturan’ın üzüntüsü konuşmasına da yansıdı. Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken Ayturan şunları söyledi:

\"Daha önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızın töreninde de aynı acı duyguları yaşadık. Şimdi Nihal kardeşimizde de aynı duyguları yaşıyoruz. Arkadaşımızın zamansız aramızdan ayrılmasına çok üzüldük. Bizlere düşen bol bol dua okumak, bu konuşmayı bir daha yapmamayı diliyoruz. Herkes onlar için dua etsin, hakkımızı biz helal ediyoruz, inşallah o da hakkını bize helal etmiştir.\"

Törenin ardından memleketi Denizli\'nin Çameli İlçesi\'ne götürülen Bakkal\'ın cenazesinin, Çameli Merkez Camisi\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çameli Asri Mezarlığı\'nda toprağa verileceği bildirildi.

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