Beyin kanaması geçiren hastaya helikopterli sevk

Ergün TOS / FETHİYE(Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren orman muhafaza memuru 35 yaşındaki Burak Çakmak, ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi.

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü\'nde görevli Burak Çakmak, dün saat 16.00\'da, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çakmak, yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi bulunan Çakmak\'ın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Antalya\'dan havalanan ambulans helikopter, bugün saat 14.00\'te, Fethiye Devlet Hastanesi bahçesine indi. Çakmak\'ın bilinci kapalı halde sedyeyle helikoptere taşınması sırasında, hastane bahçesinde bulunan annesi Ayşe Çakmak gözyaşlarına boğuldu. Ambulans helikopter Burak Çakmak\'ı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürmek üzere havalanırken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.



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