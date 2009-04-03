Beyin hatırlamak için yeni sinir hücrelerini kullanıyor

Beynin, eski hatıraları "çağırmak" için bilginin hafızaya kaydedilmesinden bir hafta önce oluşan yeni sinir hücrelerine başvurduğu ortaya çıktı.



Üniversiteden mezun olduktan 10, 20 ya da 30 yıl sonra sınıfının nerede olduğunu hatırlamanın zor olmasına rağmen, sınıf yeniden bulunduğunda, daha sonra oraya hiç zorluk çekilmeden nasıl gidildiğinin yanıtını, Fransa Bilimsel Araştırma Merkezinden bilim adamları verdi: Sınıfa ilk kez gidildiğinde, örneğin 10 yıl önce bu bilgi kaydediliyor. Sınıf yeniden bulunduğunda "yıpranmış" görsel hatıralar canlanıyor ve sınıf daha sonra bulunabiliyor. Bunun için de beyin "ilk kayıttan" bir hafta önce oluşan yeni sinir hücrelerinden yararlanıyor.



Bu sonuca ulaşmak için bilim adamları, farelerin beyninde oluşmakta olan sinir hücrelerini flüoresan renkle işaretledi. 9 gün sonra fareler, bir havuza konuldu. Havuzdan kurtulmanın tek yolu, su altına gizlenen bir platformun üzerine çıkmaktı.



Fareler birçok denemeden sonra platforma ulaşmayı başardı. Bir ay sonra fareleri aynı havuza koyan bilim adamları, farelerin çıkış yolunu bulmak için işaretlenen sinir hücrelerini kullandığını gördü.



Memelilerde orta beyinde bulunan ve hafızanın merkezi sayılan hipokampus bölgesinde, sinir hücrelerinin erişkinin hayatı boyunca üretilmeye devam ettiği, daha önceki araştırmalarda ortaya konmuştu. Bu yeni araştırma, yeni sinir hücrelerinin hafıza sürecinde nasıl bir rol oynadığını gösteriyor.



(AA)