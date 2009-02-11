Beyin egzersiz oyunları Alzheimer’ı önlemiyor

Beyin egzersiz oyunlarının Alzheimer hastalığını önlemede hiçbir faydasının olmadığı bildirildi.



Nicole Kidman ve Julie Walters gibi ünlüler kullanılarak yapılan reklamlarda, elde taşınabilen bilgisayar oyunlarının "beyni uyardığı" ve "pratik zekâyı geliştirdiği" öne sürülüyor.



ABD'deki sağlık kuruluşu Lifespan tarafından yaptırılan ve "Alzheimer's and Dementia" dergisinde yayımlanan araştırmada ise, "Beyin egzersiz programlarının, sağlıklı yaşlılarda idraki değişimleri ertelediği veya yavaşlattığına dair hiçbir delilin bulunmadığı" anlaşıldı.



Beyin egzersizlerinin etkisiyle ilgili 1992'den bu yana yapılan testleri inceleyen araştırmacılar, sadece bir kaç denemenin kriterleri karşıladığını ve bunların da genellikle sınırlı olduğunu belirterek, beyin egzersizinin orta ve uzun dönemli etkisini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.



Daily Mail'in haberine göre araştırmacılar, sağlıklı yaşlıları yararı kanıtlanmış fiziksel egzersizleri bırakmaya yöneltmesi halinde, bu oyunların yarardan çok zarar getireceğini belirttiler.



Araştırma başkanı Peter Snyder, işe yaradığıyla ilgili kuvvetli kanıt olmadığı halde beyin egzersiz ürünleriyle ilgili devasa bir küresel pazarın bulunduğuna dikkat çekti.



Snyder, hatta bazı ürünlerin Alzheimer hastalığıyla savaşacak bir silah gibi sunulduğunu söyledi.



Fransız araştırmacılar da geçen ay, beyin egzersiz oyunlarının beyin gücünü harekete geçirmek ve hafızayı canlandırmak için bir kalem ve kağıttan daha fazla işe yaramadığını belirtmişlerdi.



Alzheimer Derneği başkanı Neil Hunt da, "beyin egzersiziyle zihinsel zayıflamanın önüne geçilebileceği" iddiasının çok çekici olduğunu ancak maalesef bu konuda pek kanıt bulunmadığını söyledi.



Hunt, "Şu anda bildiğimiz bir şey varsa o da, sağlam kafanın sağlam vücutta bulunduğu ve bu sebeple bolca meyve-sebze yemek, düzenli beden egzersizi yapmak ve kolesterolünüzü kontrol ettirmek gerektiğidir" diye konuştu.



(AA)

