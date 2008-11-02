Beyin cerrahları bir Türk’ü başkan seçti

Türk beyin cerrahı Prof. Dr. Saffet Mutluer, Uluslararası Pediatrik Nöroşirürji Derneği’ne oybirliğiyle başkan seçildi. Mutluer, bu alanda bir derneğin başkanlığına getirilen ilk Türk.



EGE Üniversitesi Nöroşirürji ve Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Mutluer, Cape Town’da yapılan ISPN’in (Uluslararası Pediatrik Nöroşirürji Derneği) 35’inci kongresinde yönetim kurulunun oybirliği ile başkanlığa seçildi.



Böylece Prof. Dr. Mutluer, Nöroşirürji (Beyin Cerrahi) dalında uluslararası derneğin başkanlığına getirilen ilk Türk oldu. Kıtalararası rotasyonla başkanlık seçimi yapılan bu kuruluşta Prof. Dr. Saffet Mutluer’in Avrupa kontenjanından başkan seçilmesi de ayrı bir anlam ifade ediyor. Mutluer’in başkanlığı Ege Üniversitesi’nde de büyük sevinç yarattı.



Kariyeri parlak



2000’DE İstanbul’da yapılan ISPN’in 28. Kongresi’ne de başkanlık yapan Prof. Dr. Saffet Mutluer, 1977’de Ege Üniversitesi’nde Nöroşirürji ihtisasını tamamladı. 1978’de ‘Pediyatrik Nöroşirürji’ konusuna yönelen Mutluer, 1980-1982 arası Chicago North Western University the Children’s Memorial Hastanesi’nde Prof. Anthony J. Raimondi ve Prof. David G. McLone gibi değerli isimlerle çalıştı.



2 yıl başkan olacak



Mutluer, ABD’de geliştirdiği ve halen geçerliliğini koruyan ‘Premature Disjunction’ teorisi ile ‘1981 Anne Addigton’ en iyi bilimsel çalışma ödülünü kazandı. 1983 yılında ISPN’e ilk Türk üye olarak kabul edilen Mutluer, 2001’den bu yana ISPN’in resmi yayın organı Child’s Nervous System dergisinde editöryal üyelik yapıyor.



ISPN içindeki komitelerde de üyelik yapan Saffet Mutluer, 1992’de Ege Üniversitesi’nde Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı’nı kurdu. Saffet Mutluer, 2009’da Los Angeles toplantısında yapılacak törenle cübbe giyecek ve 2009-2010 yılı ISPN başkanlığını alacak.







