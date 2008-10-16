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Sağlık

Beyin ameliyatında banço çaldı

ABD'li ünlü banço ustası Eddie Adcock, 'bilinçsiz titreme sendromu' hastalığından kurtulmak için yapılan beyin ameliyatında banço çalarak, doktorlarına operasyonun

16 Ekim 2008 03:00

ABD'li ünlü banço ustası Eddie Adcock, 'bilinçsiz titreme sendromu' hastalığından kurtulmak için yapılan beyin ameliyatında banço çalarak, doktorlarına operasyonun düzgün gidip gitmediğini gösterdi.

Ameliyat sırasında çekilen görüntüler

BBC’de yer alan habere göre, Nashville yakınlarındaki Vanderblit Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleşen operasyon sırasında lokal anestezi altında operasyona giren 70 yaşındaki sanatçı, doktorların yanlış bir yere müdahale edip etmediklerini anlamaları için eserlerin bazılarını çaldı.

Başarılı geçen operasyon sonrasında Adcock, beyninde yerleştirilen elektrotlar sayesinde, ellerinde ve başında görülen istemsiz titremelerden kurtulmuş oldu.

Doktorlar, Adcock'un göğsüne yerleştirilen bir ayarlama cihazından beynindeki elektrotlara gönderilen sinyaller sayesinde müzik kariyerine devam edebileceğini söylüyor.


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