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Sağlık

Beyin ameliyatı sırasında iPod ziyafeti

İngiltere'de cerrahlar, 18 yaşındaki bir gence 6 saat süren beyin ameliyatı sırasında iPod'undan şarkı dinletti.

18 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de cerrahlar, 18 yaşındaki bir gence 6 saat süren beyin ameliyatı sırasında iPod'undan şarkı dinletti.

Londra'daki cerrahlar bir tümörün alınacağı ameliyat sırasında beyne zarar verip vermediklerini görmek için Gavin Brooke adlı genci ameliyat sırasında uyanık bıraktı.

Beyin cerrahı Andrew Mcevoy, ameliyathanedeki ses sistemini kullanarak Brooke'a iPod'undan şarkı dinletti ve ameliyat boyunca kendisiyle sohbet etti.

Cerrah bu yola neden başvurduklarını The Sun gazetesine şöyle açıkladı:

"Gavin'in beynindeki tümör çok tehlikeli bir bölgede oluşmuş ve biz beynin önemli kısımlarına zarar vermediğimizden emin olmak istedik. Tümör alınırken yapılacak en ufak hata hastayı felç edebilirdi."

Gavin'e verilen anestezinin acıyı hissettirmediğini ve uyuşturduğunu, ancak konuşmasına imkân sağladığını belirten cerrah, iPod'dan dinletilen parçaların Gavin'i ayık tuttuğunu ve başka şeyler düşünmesini sağladığını bildirdi.

Essex kentinde öğrenci olan ve 4 yıl önce yine beynindeki tümör yüzünden ameliyat olan Gavin'in bu ameliyatının iyi geçtiği ve ayağa kalktığı belirtildi.

(AA)

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