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Yaşam

Beydağ'da kavga: 2 yaralı

20 Nisan 2009 03:57



İzmir'in Beydağ ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, biri olay yerinden geçen kadın, 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Çomaklar Köyü'nde meydana geldi. Düğünden dönen ve alkollü olduğu öne sürülen 51 yaşındaki Kadir Yılmaz ile 32 yaşındaki Erhan Özkoç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Özkoç, yerden kaptığı odun parçasıyla Kadir Yılmaz'ın başına vurdu. Kadir Yılmaz da belindeki silahı çekti, rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, bu sırada olay yerinden geçen 22 yaşındaki Hatice Didik'in sağ bacağına isabet etti. Didik, Olay yerine çağrılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi olay yerinde yapılan Kadir Yılmaz ile Erhan Özkoç jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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