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Yaşam

BEYAZ SAÇA KARŞI MÜCADELE  ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 15:19

-BEYAZ SAÇA KARŞI MÜCADELE  ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - ABD'de bilim adamları, yaşlanmanın en belirgin belirtisi beyaz saç köklerine neden olan iki yeni hücre tipi belirledi.  Bilim adamları saç renginin melanosit olarak bilinen ve renk üreten kök hücrelerle birlikte çalışan kıl folikülü kök hücreleri tarafından belirlendiğini, ancak son olarak ''Wnt'' adlı protein pigmentasyonunu kontrol eden iki yeni hücre tipi belirlediklerini bildirdi. Cell dergisinde yayımlanan makalede, New York Üniversitesi Tıp Merkezi araştırma ekibine göre, kök hücrelerdeki bu protein eksikliği beyaz saça neden oluyor. Ekibin başında bulunan Prof. Mayumi Ito, fareler üzerinde yapılan deneylerde Wnt sinyal proteinleri ile hücrelerin genetiği değiştirilerek saç renginin değişiminin durdurulabileceğini ve eski rengin de geri gelebileceğini söyledi. Ito, yapılan bu araştırmanın melanom dahil melanositle ilgili başka hastalıklar hakkında da derinlemesine bilgi vereceğini kaydetti.

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