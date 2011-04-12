Beyazperdenin Türkan Saylan'ı kim olacak?

T24- Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak olan “Türkan” filminin çekimleri başlıyor.

Cüzzamla savaşın öncüsü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak olan “Türkan” filminin çekimleri başlıyor. Saylan’ın gençlik yıllarını anlatan “Türkan” dizisi perşembe akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümüyle Kanal D’de final yapıyor.

Dizinin yapım şirketi Koliba Film ise planlanandan önce biten projenin finalini sinemaya aktarmaya karar verdi. “Türkan” filmini yine, dizinin de yönetmen koltuğunda oturan genç kuşağın başarılı ismi Cemal Şan çekmeye hazırlanıyor. Oya Yüce’nin de senaryosunu yazdığı filmde, bu kez Türkan Saylan’ın yaşamının son dönemi anlatılacak.

Ödüllü sanatçı

Türkan Saylan’ı filmde, Rüçhan Çalışkur canlandıracak. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, 1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosundan. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı da olan Çalışkur'u, Sinop Cezaevi'nde çekilen Parmaklıklar Ardında dizisinden de biliniyor.

Türkan filminin kadrosu şöyle:

Yapımcı: Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen: Cemal Şan

Senaryo: Oya Yüce, Ayça Mutlugil

Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Özge Özder, Şebnem Sönmez, İsmail Hacıoğlu, Selin Demiratar, Burçin Oraloğlu, Altan Erkekli, Begüm Birgören, Binnur Kaya, Şevket Çoruh, Tanju Tuncel, Yurdaer Okur, Ahmet Saraçoğlu, Evren Bingöl

Müzik : Cem Tuncer, Nail Yurtsever, Engin Arslan

Cast Direktörü: Harika Uygur











