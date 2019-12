Beyazperdenin en iyi giyinenleri

İngiliz sinema dergisi Empire'ın internet sitesi, beyazperdenin en iyi giyinen film karakterlerini seçti. Pitt'in canlandırdığı kişilik bölünmesi yaşayan Tyler Durden'ın birinci olduğu listede, Elizabeth Taylor'ın beyazperdeye getirdiği "Kleopatra" da 1'i 24 karat altından yapılmış 200 bin dolar tutarındaki 65 kostümüyle ikinciliği elde etti.



Buna göre, sinema dünyasının en iyi giyinen film karakterlerini canlandıran oyuncular ve filmlerin yapım yılları şöyle:



1- Tyler Durden (Brad Pitt) - Dövüş Kulübü-Fight Club (1999):



Brad Pitt ile Edward Norton'ın rol aldığı filmde, Tyler Durden, 1970'lerden kalma tişörtler, dar deri pantolon ve ceketler, ilginç renklerdeki kıyafetler, hatta kürkle seyirci karşısına çıktı. Hiç kimsenin giymeye kolay kolay cesaret edemeyeceği bu ilginç gardroptakiler, "bir asinin taşıyacağı" en iyi kıyafetler idi. Karakterle bire bir uyum sağlayan bu giysiler, derginin seçiminde zirveyi elde etti.



2- Kleopatra (Elizabeth Taylor) - Cleopatra (1963):



Özel yaşamında şık ve gösterişli kıyafetleri tercih eden Elizabeth Taylor, "Kleopatra" filminde de görkemli giysilerle izleyiciyle buluştu.



Toplam 200 bin dolara mal olan ve içlerinden 1'i de 24 karat altından yapılmış 65

kostümle Taylor, 2 bin yıl öncesinin güçlü ve ihtiraslı kraliçesini 20'nci yüzyıla taşıdı.



3- Roger Thornhill (Cary Grant) - North By Northwest (1959):



Beyaz perdenin centilmeni Cary Grant, bu filmde gri takım elbisesi ve her biri üstün bir işçiliğin sembolü kıyafetleriyle boy gösterdi.



4- Lisa Carol Fremont (Grace Kelly) - Arka Pencere-Rear Window (1954):



Monaco Prensesi Grace Kelly, "Arka Pencere" isimli filmde birbirinden güzel kıyafetleri, sade ve şık siyah elbisesi, onları süsleyen incileriyle göz kamaştırdı.



James Stewart'ın canlandırdığı fotoğrafçı L.B. Jeff Jeffries'in esrarengiz komşularını izleyerek bir cinayeti çözmeye çalışmasını konu alan film, Alfred Hitchcock'un usta yönetmenliği kadar Kelly'nin güzelliği ve şıklığıyla da sinema tarihine geçti.



5- Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) - Casino (1995):



Listenin beşinci sırasında sinema dünyasının efsane ismi Robert De Niro yer aldı. Gangsterler ve Las Vegas şovmenleri arasında geçen Martin Scorsese filminde De Niro, eşi Ginger'ı canlandıran Sharon Stone ile kamera karşısına geçti. Ancak şıklıkta Stone'u geride bırakan usta aktör, parlak renkler ve değişik kesimlerdeki gangster kıyafetleriyle listeye girdi.



6- Holly Golightly (Audrey Hepburn) - Tiffany'de Kahvaltı-Breakfast At Tiffany's (1961):



Sinema dünyasında Grace Kelly kadar asaletin ve sadeliğin bir başka sembolü olan Audrey Hepburn, 1960'ları en iyi biçimde yansıtan giysileriyle seyirci karşısına çıktı. Film, Hepburn'ün özel yaşamında da tarzı olan ve moda dünyasına da benimsettiği siyah, kapri pantolonlar, mini elbiseler ve inci kolyeleriyle hafızalara kazındı.



7- Julian Kaye (Richard Gere) - Amerikan Jigolosu-American Gigolo

(1980):



Beyazperdenin en iyi giyinen oyuncularından Richard Gere, sinemadaki ilk yıllarında boy gösterdiği bu filmde de şıklığıyla göz doldurdu. Ünlü modacı Giorgio Armani'nin tasarımlarıyla yıllarca sinema perdesinde boy gösteren Gere, filmlerinde de başarılı modacının kıyafetlerini en iyi biçimde taşıdığını gösterdi.



8- Annie Hall (Diane Keaton) - Annie Hall (1977):



Beyazperdenin en usta

oyuncularından Diane Keaton, "Annie Hall" filminde modada çığır açtı. Haddinden fazla bol kesimli pantolonları, geniş kenarlı, ilginç şapkaları ve yelekleri bir arada giyen "Annie Hall", Keaton'ın başarılı oyunuyla birleşince unutulmazlar arasına girdi.



9- Vivian Ward (Julia Roberts) - Pretty Woman (1990):



Julia Roberts'ı henüz 23 yaşındayken tanıtan film oldu "Pretty Woman". İş adamı Edward ile tanıştıktan sonra dünyası değişen hayat kadını Vivian, Roberts'ın yürekleri ısıtan gülüşüyle olduğu kadar birbirinden şık kıyafetleriyle de hafızalara işlendi. Uzun deri çizmeleri, onu tamamlayan mini elbisesiyle Edward'ın oteline gelen, daha sonra genç iş adamının çabalarıyla şıklaşan Vivian, polo karşılaşması izlerken giydiği şık kıyafeti, şapkası ve eldivenleri, Edward ile operaya giderken üzerinde görülen göz kamaştırdığı tuvaleti ve daha birçok giysisiyle 1990'ların unutulmazları arasına girdi.



10- Lt. Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun (1986):



Beyazperde, 1986 yılında sinema dünyasının en yakışıklı aktörlerinden biriyle tanıştı. Filmde 24 yaşında olan Tom Cruise, zorluklara meydan okuyan pilot Maverick rolünde genç kızların kalbini fethedetti. Filmde pilot üniformalarının yanında her yanı armalarla dolu bir mont da giyen Maverick, moda dünyasında akım yarattı. Öyle ki, filmden sonra gençler "Maverick montlarını" satın almak için adeta birbiriyle yarıştı. "Top Gun", sinema dünyasına Tom Cruise'u, moda dünyasına da pilot montlarını armağan etti.