Beyazıt'ta 16 Mart ve Halepçe kurbanları anıldı

Beyazıt'ta düzenlenen gösterilerde, 1978 yılında 7 öğrencinin ölümü, 41 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı ve silahlı saldırı ile Halepçe katliamı protesto edildi.



İstanbul Üniversitesi (İÜ) Eczacılık Fakültesi önünde 16 Mart 1978 tarihinde meydana gelen bombalı ve silahlı saldırıyı protesto eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup avukat, "16 Mart katliamını unutmadık, unutmayacağız" yazılı bir pankart açarak slogan attı.



Halepçe katliamını da kınadıklarını belirten grup adına basın açıklaması yapan ÇHD İstanbul Şubesi üyesi avukat Ferhan Erkanoğlu, dernek olarak, yapılan katliamlarla halka karşı işlenmiş tüm suçların sorumlularından hesap soruluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.



Erkanoğlu, olayın olduğu gün öğrenci olanların bugün bu davayı hala sürdürdüklerini vurgulayarak "Umuyoruz ki er geç katiller bulunup cezalandırılacaktır" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından öğrencilerin öldüğü yere karanfil bıraktı.



Avukatların ardından Beyazıt'ta toplanan bir grup öğrenci de pankart açıp, "16 Mart şehitleri ölümsüzdür" şeklinde slogan atarak, üniversitenin merkez binasının önüne geldi.



Okulun bahçesinde toplanan başka bir grup öğrenciyle birlikte slogan atıldı. Daha sonra içerideki grup, demir kapıyı zorlayarak bahçeden çıktı ve dışarıdaki grupla birleşti.



Eczacılık Fakültesi önüne gelen 2 grup, bombalı ve silahlı saldırıda ölenler anısına saygı duruşundu bulundu. Ardından gitar ve bağlama eşliğinde şarkılar söyledi.



Grup, daha sonra ölen öğrencilerin resimlerini ve ellerindeki karanfilleri fakülte önüne bıraktıktan sonra dağıldı.



Eczacılık Fakültesi önünde bir başka grubun yaptığı eylemde Halepçe katliamı ve 16 Mart olayları protesto edildi. Slogan atan grup, fakülte önüne karanfil bıraktıktan sonra buradan ayrıldı.



Eylemler sırasında Beyazıt Meydanı ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

