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BEYAZIT'TA 16 MART ANMASI

  Haber -Kamera : Alper KORKMAZ  / İSTANBUL(DHA),  16 Mart 1978'de öldürülen 7 öğrenci  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde anıldı

16 Mart 2018 18:12

 

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ  / İSTANBUL(DHA), 
16 Mart 1978\'de öldürülen 7 öğrenci  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde anıldı.
78\'liler Girişimi üyesi bir grup ile üniversite öğrencileri Eczacılık Fakültesi önünde ellerinde karanfiller ve dövizlerle toplandı.
Grup üyeleri, \"16 Mart\'ı unutma unutturma\" sloganları attı. Anma sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
78\'liler Girişimi üyesi Hüseyin Soylu, o günlerde iktisat fakültesinde öğrenci olduğunu belirterek, \" 1977 1 Mayıs katliamında işçi sınıfının üzerine Taksim\'de bombalar yağdırılmıştı. Aynı senaryo bir sene sonra İstanbul Üniversitesi üzerinde cereyan etti. İstanbul Üniversitesi\'nde 16 Mart günü üzerimize bombalar atıldı, silahlarla tarandı\" diye konuştu.  Halepçe katliamında ölenlerin de anıldığı etkinlik konuşmaların ardından olay yerine karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü
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Eyleme katılanlardan görüntü
Pankart ve dövizlerden görüntü
Okunan marştan ve sloganlardan görüntü
Yapılan konuşmalardan görüntü
Dİğer detaylar
 

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