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Beyazıt Polis Merkezi yakınında hareketli dakikalar (geniş haber)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Fatih Beyazıt'ta "üzerimde bomba var" diye bağırarak yürüyen kadın gözaltına alındı

06 Ekim 2017 13:35

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Fatih Beyazıt\'ta \"üzerimde bomba var\" diye bağırarak yürüyen kadın gözaltına alındı.Vezneciler\'den, Beyazıt Polis Merkezi\'ne doğru \" üzerimde bomba var\" diye yürüyen kadın ihbarı üzerine polis alarma geçti. Polis merkezinin önü polis araçlarıyla kapatıldı. Olay  yerine sevk edilen ekipler, kadını polis merkezi yakınında gözaltına aldı. Yapılan incelemede 44 yaşındaik Hatice B.\'nin üzerinde suç unsuruna rastlanmadı . Kadının  akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyor.

 

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