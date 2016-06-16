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Beyazıt Öztürk yeni sezonda ekranlara dönmeyecek mi?

"Malum olaylar yaşandıktan sonra Beyaz kendini az biraz çekti geriye ya, herkes bir şeyler söylüyor"

16 Haziran 2016 12:15

Habertürk yazarı Esin Övet, "Beyazıt Öztürk yeni sezonda program yapmayacak" iddialarıyla ilgili olarak, "Biri 'Beyaz bu sene final yaptı. Çaktırmadı ama dönmeyecek yeni sezona' diyor, diğeri de 'Yok olur mu? Yeni sezon için acayip fikirleri var üstelik. Dönecek, dönecek' diyor. Israrla biri 'Dönecek' diyor, biri 'Dönmeyecek' diyor. Bizler de pinpon maçı izler gibi kafamızı bir o yana bir bu yana döndürüyoruz" dedi.

Esin Övet'in, "Beyazıt Öztürk dönecek mi dönmeyecek mi?" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2016) yazısı şöyle:

"Geçen akşam bir masadayım. Sektörden 2 kişi kendi aralarında Beyaz’ı tartışıyor. Biri “Beyaz bu sene final yaptı. Çaktırmadı ama dönmeyecek yeni sezona” diyor, diğeri de “Yok olur mu? Yeni sezon için acayip fikirleri var üstelik. Dönecek, dönecek” diyor. Israrla biri “Dönecek” diyor, biri “Dönmeyecek” diyor. Bizler de pinpon maçı izler gibi kafamızı bir o yana bir bu yana döndürüyoruz. Malum olaylar yaşandıktan sonra Beyaz kendini az biraz çekti geriye ya, herkes bir şeyler söylüyor. Ama olayları bırakın, ben kendimi bildim bileli Beyaz her sene bırakacak. Daha doğrusu “Bıraksın artık kaç sene oldu” diyenler o kadar çok ki. Yahu bir durun. Adam final yaparsa üzülün. Sevinmeyin. Amerika’da yıllarca şov programı yapan var. Memlekette herkes onu sarıp sarmalıyor. Hatta “Beyaz bıraksın” diyenler bir yandan da “Adamlar bak yıllardır program yapıyor izlettiriyor” diyorlar. Ama iş bizim insanımıza geldi mi “Bıraksın artık” oluyor. Anlamak mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Beyaz 20 yılı devirmiş; alkışlayacaklarına söylenmedik söz kalmıyor. Ama pardon bizim insanımız alkışlamaz. Direkt köstekler"

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