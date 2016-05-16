"Beyazıt Öztürk Barcelona'ya taşındı" iddiası

Son dönemde terör olayları nedeniyle bazı programlarını iptal eden ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün ülkeyi terk ederek Barcelona’ya yerleştiği iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, özellikle "Ayşe Öğretmen" krizinin ardından tartışmaların odağında olan Beyazıt Öztürk'ün sadece çekimler için Türkiye’ye geldiği, program bitiminde ilk uçakla Barcelona’ya geri döndüğü ileri sürüldü. Yaz tatilini de burada geçireceği öne sürülen Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda ekranda olup olmayacağına karar vereceği iddia edildi.

Beyaz Show'un 13 Mayıs Cuma akşamı yayınlanması gereken programı Hakkâri Çukurca'da 8 askerin şehit edilmesi sonrası iptal edilmişti.