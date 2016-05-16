T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Beyazıt Öztürk Barcelona'ya taşındı" iddiası

Beyaz Show'un son programı Hakkâri'de 8 askerin şehit olması nedeniyle iptal edilmişti

16 Mayıs 2016 13:10

Son dönemde terör olayları nedeniyle bazı programlarını iptal eden ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün ülkeyi terk ederek Barcelona’ya yerleştiği iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, özellikle "Ayşe Öğretmen" krizinin ardından tartışmaların odağında olan Beyazıt Öztürk'ün sadece çekimler için Türkiye’ye geldiği, program bitiminde ilk uçakla Barcelona’ya geri döndüğü ileri sürüldü. Yaz tatilini de burada geçireceği öne sürülen Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda ekranda olup olmayacağına karar vereceği iddia edildi.

Beyaz Show'un 13 Mayıs Cuma akşamı yayınlanması gereken programı Hakkâri Çukurca'da 8 askerin şehit edilmesi sonrası iptal edilmişti.

 

ETİKETLER

beyazıt öztürkbarcelonatürkiyeterk ettiiddiakanal d8 askerşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24