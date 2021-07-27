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Koronavirüs

Beyazıt Öztürk: Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin

27 Temmuz 2021 21:46

Covid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasında şovmen Beyazıt Öztürk’ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Beyazıt Öztürk’ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kamu spotunda Beyazıt Öztürk, “Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin” dedi.

 

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