Beyazıt Meydanı'ndaki restorasyon çalışması koruma kurulu kararı olmadan başlamış

Beyazıt Meydanı’nda devam eden restorasyon ve alt geçit yenile çalışmalarının koruma kurulu kararı olmaksızın başladığı ortaya çıktı.

Meydan düzenleme projesinin henüz kuruldan geçmediği belirten Arkeoloji Müzesi yetkilileri kazı çalışmalarında çıkarılan lahit ve lahit kapakları ile mermer blokları incelemek üzere bir ekip göndereceğini belirtti. Proje Vezneciler’deki Darülfünun Alt Geçidi yüksekliğinin yeterli olmaması nedeniyle yaklaşık 5 milyon liraya yenilenmesinin yanı sıra Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Camisi’nin de restore edilmesini öngörüyor.

Ömer Erbil’in Radikal’de yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Meydanı için yeni bir düzenleme projesi yaptı. Henüz Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylanmayan yeni düzenleme için müteahhit firma çalışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kamyon kasasına yüklenen ve nereye götürüldüğü bilinmeyen bloklar çevredeki vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Arkeologlar Derneği de fotoğraflarını yayınladığı blokların akıbetini sordu. Tarihi Yarımada içinde en önemli merkezlerden biri olan Beyazıt meydanında başında arkeolog olmadan çalışmaların devam etmesi hem bilim dünyasını hem de kamuoyunu rahatsız ediyor. Daha öncede tünel açma çalışmaları sırasında lahit kapakları bulunmuş yine vatandaşın ihbarı ile tarihi kapaklar Arkeoloji Müzesi tarafından koruma altına alınmıştı.

Mermer bloklarla ilgili İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri ile konuştum. Müteahhit firma blokların İstanbul Üniversitesi ana kapısı önündeki mermer basamaklar olduğunu, blokların temizlenmeye götürüldüğünü ve tekrar aynı yerine konacağını belirtmiş. Arkeoloji Müzesi yetkililerine kurul kararı var mı diye sorduğum da meydan düzenleme projesinin henüz kuruldan geçmediği belirtildi. Bu durumda müteahhit firmanın kurul kararı olmaksızın kafasına göre bir takım düzenlemeler yaptığı ortaya çıktı.

Müteahhitin vicdanına kalmış

En başından beri bu çalışmalarda müze tarafından görevlendirilmiş bir arkeoloğun bulunması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, Koruma Kurulu ısrarla bu konuda bir karar almadı. Aksine müteahhit firmanın keyfine bıraktı. Kurul Kararında 2863 sayılı yasa kapsamında bir kültür varlığına rastlanıldığında müzeye haber verilmesi gerektiğinin altı çizilerek, inisiyatif müteahhit firmaya terk edildi. Arkeologların inşaat alanında bulunması istenmeyerek, kültür varlığı tespit edildiğinde de iş makinaları ile yok edilmesinin önü açılmış oldu. Müteahhitin de iş uzamasın diye kültür varlığı çıktığında müzeye haber vermeyeceğini hepimiz çok yakından biliyoruz.