Beyazıt Meydanı'nda 20 metrelik ağaç devrildi; 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da sağanak yağışın bastırdığı dakikalarda, işten çıkıp evine gitmek üzere olan iki kişinin üzerine, Beyazıt Meydanı'ndaki 20 metre uzunluğundaki Akasya ağacı kökünden koparak devrildi.

Ağacın altında kalan Saadettin Bayram ve Yıldırım Bilge ağır yaralandı. Saadettin Bayram, yakınları tarafından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına dikiş atıldığı öğrenilen Bayram tedavi altına alındı.

Durumu daha ağır olduğu öğrenilen Yıldırım Bilge ise olay yerine gelen ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis Travma Ünitesi'ne götürüldü.