Beyaz'la birlikte olduğunu söyleyen Neslihan Oyal bu kez: "Beyaz'la aşk yaşamadım" dedi!



Magazin dünyası 1 haftadır ünlü şovmen Beyaz ile oyuncu Neslihan Oyal’ın aşk haberini konuşuyor. İddialara göre Beyaz, oyuncu Neslihan Oyal ile gizli bir ilişki yaşıyor ve sevgilisiyle onun Kocaeli’ndeki evinde buluşuyordu. Hatta bu olaya şahit olan site sakinlerinin bile olduğu söyleniyordu. Neslihan Oyal televizyonda “Böyle bir ilişki var mı?” sorusuna gözleri dolu vaziyette “evet” derken Şovmen Beyaz ise “Böyle bir komedi yok. O kızı hiç görmedim, tanımıyorum” diyerek iddiaları yalanlıyordu. Peki gerçek neydi?



‘Sevgilim beni terk etti’



Vatan'ın haberine göre Neslihan Oyal: “Bu dedikodu çıktığı gün hastanedeydim ve ’çok hasta’ olduğumu öğrendim. Erkek arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşım bana ’Beyazıt ile sana mutluluklar dilerim’ diyerek ilişkiyi bitirdiğini açıkladı. Ben Beyaz’ı hiç tanımıyorum bile. Birileri Beyaz ile adımı çıkarttı. Bu durumu yalanlamak için televizyona çıktım. Orada 5 saat üzerimde baskı kurdular ve ben ’evet’ dedim. Yanımda arkadaşım Derya Küçükekmekçi vardı. Orada yaşadıklarıma o da şahit. Hayatımın en acı ’evet’ini orada söyledim. O ‘evet’i söylerken aşk göz yaşları döktüğüm düşünüldü. Halbuki ben orada yalan söyleyip Beyaz’ı zor durumda bırakacağım için ağladım. Bu ’evet’in ardından kaybedeceklerimi bildiğim için acıdan ağladım. Beyaz ile bir kez görüşmüş değilim. Beyaz’dan özür diliyorum.” dedi

