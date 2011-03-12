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Beyaz'a 'kalp krizi' şakası!

Aydemir Akbaş'ın yaptığı kalp krizi şakası Beyaz'a ecel terleri döktürdü.

12 Mart 2011 02:00

T24 - Aydemir Akbaş'ın yaptığı kalp krizi şakası Beyaz'a ecel terleri döktürdü.

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Beyaz Show'un dün geceki konukları arasında "Kolpaçino Bomba" filminin oyuncuları Aydemir Akbaş, Arzu Yanardağ, Şafak Sezer, Kayserispor kalecisi Souleymanou Hamidou, şarkıcı Hande Dönmez  ile müzisyen Bülent Özdemir vardı.

Banttan yayınlanan programda izleyicinin yüreğini ağzına getiren bir an yaşandı. Programın bir bölümünde Akbaş, kalp krizi şakası yaptı.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde; Beyaz'ın diğer konuklarla konuştuğu sırada rahatsızlanan Akbaş, nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Beyaz da "Doktor çağırın" diye rejiye seslendi.


"İyi ki doğdun Beyaz"

Bir anda sessizliğe bürünen stüdyoda Aydemir Akbaş koltuğa boylu boyunca yatırıldı. Akbaş'ın nefes alması için gömleği açılınca Beyaz acı gerçekle yüzleşmiş oldu. Akbaş'ın gömleğinin altına giydiği "İyi ki doğdun Beyaz" mesajıyla karşılaşan ünlü komedyen, "Böyle şaka mı olur!" dedi.

42. yaş günü için yapılan şakayı Şafak Sezer planlamıştı.



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