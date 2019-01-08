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Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı

  Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü

08 Ocak 2019 12:27

 
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL\'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

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