Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü
08 Ocak 2019 12:27
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
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