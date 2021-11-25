'Beyaz Yürüyüş' sürüyor, hekimler Bursa'dan seslendi: 5 dakikada hasta muayenesi olmaz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) korona virüsü sürecinde hekimlerin yaşadığı sorunların arttığına dikkat çekmek için 23 Kasım'da İstanbul'dan Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" başlattı. Yürüyüşçüler bugün Bursa'ya ulaştı. Yapılan açıklamada, "Beş dakika, ancak hastaların yüzüne bakmak için yeterlidir; 5 dakikada iyi hekimlik yapılmaz" dendi.

TTB'nin çağrısıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde saat 13.00'de toplanan hekimler, çalışma koşullarını iyileştirmeye içeren basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından hastane ziyaretleri gerçekleştiren TTB, akşam saat 19.00'da Bursa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele yürüyüşüne katılacak. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Beyaz Yürüyüş kapsamında düzenlenen basın açıklamasını Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan okudu.

“Hekim maaşları yoksulluk sınırı altına düştü”

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan TTB, emniyet güçleriyle kısa süreli tartışma yaşadı. Ardından basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı okuyan Alpaslan Türkkan, "2002’de kişi başı hekime başvuru sayısı 3.1 iken Sağlıkta Dönüşüm Programının yürürlüğe girmesiyle yıllar içerisinde artış göstererek 2019’da 9.8 oldu. Bursa’da ise 10’un üzerinde... Hekime başvuru sayısındaki bu yüksekliği, halkımızın sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşmasıyla açıklayanlara İsveç, Danimarka ve Finlandiya’yı, OECD ülkelerini hatırlatıyoruz" dedi. Türkiye’de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iş yükü çok fazla olduğunu belirten Türkkan, iş yükü artmasına rağmen ücretlerin eridiğini, hatta yoksulluk sınırı altında kaldığını kaydetti.

2022 bütçe teklifinde, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi içerisindeki personel giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 4,7’lik azalma olduğunu sözlerine ekleyen Türkkan, "Sağlık Bakanlığı 2022 bütçe teklifi; aynı zamanda atama bekleyen sağlık çalışanlarının istihdam edilmesi de göz önüne alındığında, pandemide özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin refah düzeylerinde bir artışı sağlamaktan uzaktır" ifadelerini kullandı.

“İş yükü arttı”

Türkkan, açıklamada ücretlerin yanı sıra artan iş yüküne dikkat çekti:

"Hekimliğin evrensel ilkelerine aykırı olarak devlet hastanelerinde ve şehir hastanelerinde hekimlere 5 dakikada hasta bakması dayatılmaktadır. Beş dakika, ancak hastaların yüzüne bakmak için yeterlidir; 5 dakikada hasta muayenesi olmaz! 5 dakikada iyi hekimlik yapılamaz!"

Artan iş yükü altında hekimlerin ezildiğinden söz eden Türkkan, pandemi koşullarında hekimlerin virüse maruz kalmasına rağmen bundan yakınmadıklarını ifade etti. Pandemiyle mücadelede Sağlık Bakanlığı politikalarını eleştiren Alpaslan Türkkan, "Salgına karşı, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sahada mücadele etmek yerine, hastanelerde mücadele edilmesi tercih edildi. Çağdaş hekimlik anlayışına karşıt biçimde yurttaşlarımızı korumak yerine, hastalanmalarına göz yumuldu ve henüz tedavisi olmayan bir hastalık hastanelerde karşılandı. Bu nedenle pandemi boyunca ölenler, hastalananlar ve hastanedeki yataklar konuşuldu" dedi.

“Hekimlik yapmak istiyoruz”

Türkkan, hekimlik yapmak istediklerini belirterek, TTB'nin taleplerini şöyle sıraladı:

"Haftalık çalışma sürelerimizin düzenlenmesini ve azaltılmasını, şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamları, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesini, 5 dakikada hasta muayene edilemeyeceğinden, halkın sağlığına zarar verecek bu dayatmadan vaz geçilmesini, verilmeyen, verildiğinde adaletsiz verilen ek ödeme yerine insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan hakkımız olan ücretlerimizi istiyoruz."

TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı da kısa bir konuşma yaptı. Fincancı, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla öldürülen kadınlar anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Saygı duruşunun ardından konuşmasına devam eden Fincancı, "Karanlığa karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızı alacağız. 5 dakikada hekimlik olmaz" dedi. (DUVAR)