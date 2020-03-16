Beyaz TV'den gazeteci İsmail Saymaz'a iş teklifi

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'in oğlunun sahibi olduğu Beyaz TV'den kendisine iş teklifi yapıldığını duyurdu.

İsmail Saymaz, “Şu hayatta Melih Gökçek’in oğlu olmaktan başka bir vasfı bulunmayan Osman Gökçek ile Osman’ın ayakçısı Türker Akıncı, yarın bana özel program yapacakmış. Bu ikili, iki ay önce bana Beyaz TV’de ücret mukabili yorumcu olmam için teklif getirdi ve hakaret saydığım için reddettim” açıklamasında bulundu.

İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: