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Beyaz TV binasına saldırı

Beyaz TV'nin İstanbul Beşiktaş'taki binası 35-40 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda bir güvenlik görevlisi yaralandı

02 Nisan 2013 11:47

Beyaz TV'de Ertem Şener'in sunduğu "Derin Futbol" programının yayını sırasında, 35-40 kişilik bir grup televizyon binasını bastı. Taşlarla binaya saldıran grup, bir güvenlik görevlisini feci şekilde döverek hastanelik etti.

Olay 02.00 sıralarında Beşiktaş Fulya'daki Beyaz TV binasında meydana geldi.

İddiaya göre, Ertem Şener'in moderatörlüğünü yaptığı, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Özat'ın katıldığı "Derin Futbol" programının hemen ardından yaşanan saldırıda yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, programdaki yorumlara sinirlenen ve yaklaşık 40 kişi oldukları öğrenilen grup, araçlarıyla Beyaz TV önüne geldi.

Televizyon binasını taşlamaya başlayan saldırganlar, daha sonra bina bahçesine girdi. Buradaki güvenlik görevlilerine de saldıran kişiler, bir güvenlik görevlisini yaraladı.

Saldırganlar, olayların ardından geldikleri araçlarla TV binasından uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan bir güvenlik görevlisinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

'Saldırı çok çirkin'

 

Yaşanan olaya tepki gösteren program moderatörü Ertem Şener, yapılan saldırının çok çirkin olduğunu belirterek, "Bir televizyon basmak ne demek. Konuklarımızdan bazıları Galatasaray'ın Real Madrid karşısında turu geçme şansının çok zayıf olduğunu söyledi. Ben de Galatasaray turu geçer demiştim. Kendini bilmez, taraftar demek istemediğim kişiler buraya gelip saldırdılar. Bizi geçin bayan arkadaşlar var rejiden ağlayanlar var. Bir güvenlikçi arkadaşımız hastanede ve durumu çok ciddi. Gerekeni emniyet güçleri yapıyorlar. 35-40 kişilik bir grup, ben tarafta kesinlikle demiyorum. Hiç şık olmadı. Herkes kendi fikrini söylemekte özgür olmalı. Ben hayatımda ilk defa böyle birşeyle karşılaşıyorum. İçlerinde silahlı olanlar varmış. 'Sıkın sıkın diye sesler geliyormuş. Nerede yaşıyoruz. Ben bu sabah Madrid'e gidiyorum Galatasaray için" dedi.

"Örgütlenerek mi geldiler?" sorusuna ise Şener, "Bilemiyorum. Örgüt lafı çok tehlikeli bir laf 35-40 kişiyse örgütlenerek gelmişler demek ki" yanıtını verdi.

 

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