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Spor

Beyaz TV 5 bin TL ceza ödeyecek

Taraftar Mustafa Özel'e, 'terörist' diyen Beyaz TV ekibine ceza yağdı

14 Nisan 2015 20:35

Michelle Demishevich

Beyaz TV’de Ertem Şener’in sunduğu “Derin Futbol” adli programda taraftar Mustafa Özel’e “terörist” diyerek hakaret edildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme, kanala ve futbol yorumcularına ceza yağdırdı. Programda yorumcu olarak yer alan Ahmet Murat Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz Tv davalı Mustafa Özel’e faiziyle birlikte 5 bin TL tazminat ödeyecek.
 
İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Hakim Ayla Akdüzen, programda yapılan yorumların hakaret olduğunu belirterek davalıları tazminat ödemeye mahkum etti.

 

Davalı vekili, söylenenlerin ifade özgürlüğü kapsamında ele alınmasını istedi


 
Duruşmaya Davalı Mustafa Özel ve avukatı Kadir Tunç, davalılar Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Murat Çakar ve Beyaz TV ile avukatları Neslihan Esmeray ve Burak Temel katıldı. Avukat Kadir Tunç, yayımlanan programda yapılan yorumların bilirkişi raporuyla “hakaret” olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Davalı vekilleri ise bilirkişi raporunda yer alan hakaret nitelendirmesini kabul etmediklerini  ve konunun ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini savundu. Ayrıca davalı vekilleri müvekkillerinin basın mensubu olarak görevlerini yaptıklarını iddia etti.
 
Taraf avukatlarının yaptığı savunmaların ardından mahkeme, Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Murat Çakar’ın 7 Ocak 2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 5 bin TL’nin tahsil edilerek davacı Mustafa Özel’e ödenmesine hükmetti.

 

Ne olmuştu?

 

2013 yılında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçında sahaya girerek Beşiktaşlı oyuncu Fernandes'e yumruk atmaya çalıştığı iddia edilen ve iki Beşiktaşlı futbolcunun kırmızı kartla oyun dışında kalmasına neden olan taraftar Mustafa Özel, Beyaz TV’de yayımlanan “Derin Futbol” programına konuk olmuştu. Programda yer alan futbol yorumcularından ve eski Beşiktaş yöneticisi Sinan Ergin tarafından kolundan tutularak canlı yayında stüdyo dışına çıkarılmıştı. Ayrıca programda  Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonuna bir SMS ile Mustafa Özel’in Genel Bilgi Taraması (GBT) kaydı geldiğini söylemişti. Ahmet Murat Çakar ise programda Mustafa Özel’e “terörist" diyerek hakaret etmişti.

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