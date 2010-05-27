Beyaz sevgilisi Tanem'le ilk kez görüntülendi!

<p><strong><span class="arabaslik" style="FONT-SIZE:14pt;"><strong><img alt align="left" style="BORDER-BOTTOM-COLOR:#ffffff;BORDER-TOP-COLOR:#ffffff;BORDER-RIGHT-COLOR:#ffffff;BORDER-LEFT-COLOR:#ffffff;" src="/media/27052010/beyaz-ic.jpg" border="5" />T24- </strong></span>Canlı yayında aşkını itiraf eden Beyazıt Öztürk ve sevgilisi Tanem Sivar, önceki gün ilk kez objektiflere yakalandı. </strong></p><p><br />Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Tanem Sivar, soruları yanıtsız bırakırken ünlü şovmen, “Çok mutluyuz” demekle yetindi. <br /></p>