Beyaz sevgilisi Tanem'le ilk kez görüntülendi!

T24- Canlı yayında aşkını itiraf eden Beyazıt Öztürk ve sevgilisi Tanem Sivar, önceki gün ilk kez objektiflere yakalandı.



Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Tanem Sivar, soruları yanıtsız bırakırken ünlü şovmen, “Çok mutluyuz” demekle yetindi.

