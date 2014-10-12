Beyaz Saray'ın web sitesinde YPG'ye silah yardımı kampanyası

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, YPG'ye resmi olarak silah yardımı yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Ancak kampanyanın resmi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Cihan'da yer alan habere göre, Beyaz Saray resmi internet sitesinin ‘petitions’ (dilekçeler) bölümünde açılan bir başlıkta ABD yönetimine YPG’ye ‘iyi silahlar’ sağlaması talebinde bulunuldu. YPG’nin Suriye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeleri ve Kobani’yi savunan yegane grup olduğunun belirtildiği dilekçede, “Batılı ülkelerce yapılan hava saldırısının IŞİD’i durdurmaya yetmediği biliniyor. IŞİD’in insanlık için bir tehdit olduğu ortada” ifadesine yer verildi.



Dilekçede YPG’nin ağır silahlara sahip IŞİD’i durduramayacağı belirtilerek, “Daha iyi ve modern silahlar ile YPG IŞİD’in Kobani’yi kontrol etme amacını etkili bir şekilde durduracaktır.” ifadesi kullanıldı.

İmza kampanyasının başarılı olması için 100 bin barajını aşması gerekiyor. 7 Kasım tarihinde süresi dolacak kampanya şuana dek 13bin 500 kişi tarafından imzalandı. ABD’de dileyen herkes, Beyaz Saray’ın resmi internet adresin üzerinden imza kampanyası başlatabiliyor. Gerekli 100 bin imzanın toplanması halinde konu hakkında Beyaz Saray yönetimince bir cevap yayınlanıyor. İmza kampanyasının resmi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.