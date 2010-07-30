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Dünya

Beyaz Saray'dan WikiLeaks'e: Daha fazla bilgi yayımlama

Beyaz Saray, WikiLeaks internet sitesinden, Afganistan savaşıyla ilgili daha fazla bilgi yayımlamamasını istedi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks adlı internet sitesinden ABD'nin Afganistan işgaliyle ilgili gizli belgelerin yayınlanması ardından Beyaz Saray siteden, Afganistan'da ABD ile çalışan müttefiklerinin hayatlarını tehdit ettiği gerekçesiyle yeni belgeler yayınlamamasını istedi. Bu arada siteye bilgileri sızdıran 22 yaşındaki er Bradley Manning'ın cezaevine götürüldü.  

Afganistan işgalinin gizli belgeleri sızdırıldı!

Gazeteciliği değiştiren site: Wikileaks

Beyaz Saray, WikiLeaks internet sitesinden, Afganistan savaşıyla ilgili daha fazla bilgi yayımlamamasını istedi. 

Afganistan savaşıyla ilgili yayımlanan belgeler hakkında 

Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, NBC'ye yaptığı açıklamada, 90 bin belgenin yayımlanmasının, ABD ile çalışan Afganların ve savaş müttefiklerinin hayatlarını tehdit ettiğini belirtti.

Gibbs, Wikileaks tarafından 15 bin belgenin daha yayımlanmasının daha fazla zarara yol açacağını belirterek, Beyaz Saray'ın, belgeleri elinde tutan kişiden bunları yayımlamamasını rica etmekten başka yapacak şeyi olmadığını söyledi. Sözcü, Taliban'ın Afganistan'daki yabancı güçlerle işbirliği yapanların isimlerini tespit etmek için belgeleri tarayacağını açıkladığını da hatırlattı.


Wikileaks'e bilgi sızdıran asker askeri cezaevinde


Bu arada belgeleri Wikileaks'e sızdıran Bradley Manning adlı 22 yaşındaki askerin, Kuveyt'ten Virginia'daki bir askeri cezaevine götürüldüğü bildirildi.

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