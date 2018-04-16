Beyaz Saray'dan 'Suriye'den çekilme' açıklaması: Trump çekilmek istiyor ancak...

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan birlikleri çekmek istediğini ancak kesin bir takvimin bulunmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini hâlâ Suriye'den çekmek istediğini söyledi. Sanders, ancak bu konuda Trump'ın bir takviminin bulunmadığını ifade etti.

Sanders, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmek istediğini söyledi. Ancak hemen bir görüşme planlamadığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayının sonunda “Suriye’den çok yakında çekileceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın bu açıklamasına ilişkin Beyaz Saray “Suriye’deki IŞİD varlığını sona erdirmek için gerçekleştirilen askeri operasyonun hızlı bir şekilde sona yaklaştı” açıklaması yapılmıştı.