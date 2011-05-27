Beyaz Saray'dan seçim tahmini: AKP yüzde 38 oy alır

T24 - Beyaz Saray yetkilisi, AKP’nin hedefi olan 367 milletvekili çıkaramayacağını savundu ve “Yine birinci çıkacaklarını tahmin ediyorum. Alabilecekleri tavan oran yüzde 38’dir. CHP yüzde 25-30 bandında. MHP’nin de baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum” dedi.





Cumhuriyet'ten Leyla Tavşanoğlu imzalı haber şöyle:

“Türkiye’ye terörle mücadelesinde o kadar kaynak ayırmamıza rağmen AKP hükümetinin bakanlarından hiç yardımcı olmadığımız yolundaki sözleri işitmek en hafifinden söylemek gerekirse çok tuhaf.” Bu sözler Beyaz Saray’dan üst düzey bir görevliye ait. Besbelli Cemil Çiçek’in terörle mücadelede ABD’den yeterli destek alınmadığı sözleri üzerine Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun onu destekler biçimdeki konuşmaları Obama yönetimini rahatsız etmiş.



ABD’nin Ankara Büyükelçisi Frank Ricciardone’nin “Bu söylenenler efsane, yalan. Biz bütün gücümüzle Türkiye’ye terörle mücadelesinde destek veriyoruz” tepkisini göstermesi ise muhatabım tarafından, “Büyükelçimiz Ankara’da görevini yapıyor” olarak yorumlanıyor. Tam da Beyaz Saray’ın karşısındaki Washington Otel’de yaptığımız görüşmede, üst düzey ABD’li yetkili 1 Mart tezkeresiyle birlikte ciddi krize giren ikili ilişkilerin bugününü şöyle değerlendiriyor.





‘Artık mağdur değiller’



“2003’e kıyasla ilişkiler daha iyi. Ancak Başbakan Erdoğan artık eskisi gibi davranmıyor. Deyim yerindeyse kendine güveni çok büyük boyutlara ulaşmış görünüyor. Önünüzde bir genel seçim var. Bu seçimler 2002 ve 2007 seçimlerinden çok daha farklı. Çünkü Başbakan Erdoğan ve AKP 2002 ve 2007 seçimlerine kendilerinin sürekli mağdur edildiği söylemiyle girmişti. Ama artık mağdur değiller. Türkiye’de bütün kurumları kontrolleri altına aldıklarına göre hâlâ nasıl mağdur olduklarını iddia edebilirler? O nedenle 12 Haziran seçimleri eskilerden çok daha farklı olacak.” Muhatabıma 12 Haziran seçimleri sonuçları konusunda bir tahminde bulunup bulunmayacağını soruyorum.





‘MHP barajı geçer’



İşte aldığım yanıt: “Öncelikle, AKP, hedefi olan 367 milletvekili çıkaramayacak gibi görünüyor. Çünkü AKP’nin oy oranı doyuma ulaştı. Alabilecekleri tavan oran 2009 yerel yönetim seçimlerindeki yüzde 38’dir. Yine birinci parti çıkacaklarını tahmin ediyorum. Buna karşılık CHP giderek yükselişte görünüyor. Şu anda yüzde 25-30 bandında olduklarını tahmin ediyorum. Ama seçimler yaklaştıkça bu oran daha netleşecektir. CHP’nin yeni liderliği iyi işler yapıyor. Washington’a gelen parti heyeti de burada bir hayli sempati topladı. Öte yandan MHP’nin de bir baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum.”



Yetkili, Türkiye’de iş dünyasının da AKP’nin seçilmesini istediği izlenimi edindiğini şu sözlerle anlatıyor: “Washington’a sık sık işadamları grubu ziyaretlerde bulunuyor. Son olarak DEİK (TOBB bünyesindeki Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) çerçevesinde bir grup işadamı geldi. Bize AKP’nin Türkiye’deki ekonomik istikrar için hükümette olmasının önemli olduğunu söylediler.” Erdoğan ve Gül arasındaki ilişkilerin şeker renk olduğu iddialarının Washington’da duyulduğuna dikkat çeken yetkili, “Oysa böyle bir tatsızlığın varlığını hiç hissettirmiyorlar. Birlikte işleri iyi götürdükleri izlenimini veriyorlar” diyor. Konuşmamızın ilerleyen bölümünde söz, Türkiye’de sayıları pıtrak gibi çoğalan kamuoyu şirketlerinin seçim tahminlerine geliyor. Yetkili, “Acaba bu sonuçlara ne kadar güvenilir” sorusunu ortaya atıyor.



Muhatabımın seçimlerden sonra Türkiye’de neler olacağı tahminleri ise şöyle: “Kürt sorununun çözümü ve yeni bir anayasa yapılması önem kazanacak gibi görünüyor. Eğer hükümet Kürt sorununun çözümünü ötelerse olay ciddileşir. İş Kürtlerin baş kaldırmalarına kadar varabilir. Kürt açılımının mimarı olduğunu söyleyen AKP hükümeti ise Kürtlerin üzerine güvenlik güçleriyle yüklenirse o zaman ikiyüzlü davranmış olur. Bu durumda Türkiye bölge ülkelerine nasıl model oluşturabilir?.. Ne zaman bir açılımdan söz edilse hükümet hemen gelecek seçimleri ya da referandumu bahane etti. Bu seçimlerden sonra Başkan Obama’nın Ermenistan açılımı için ısrar edeceğini sanıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi de gündeme gelebilir. Hatırlayın, Başkan Obama seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapmış ve Ankara’da TBMM’deki konuşmasında mesajlarını vermişti. Ama sanıyorum bu mesajlara Türkiye’de yetkililerce pek kulak asan da olmadı.”





