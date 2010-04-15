Beyaz Saray'dan Obama-Erdoğan açıklaması

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın dün Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi sırasında bir araya geldiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleştirilmesi çabalarına olan desteğini ve takdirini ilettiği ve Başbakanı, "gelecek nesillerin yararı için", protokollerin onaylanması doğrultusunda ilerlemeye teşvik ettiği bildirildi.



Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın dün Nükleer Güvenlik Zirvesi sırasında bir araya geldikleri ve ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettikleri kaydedildi.



Açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın, zirvenin nükleer yayılmanın önlenmesi hedeflerinin başarılması ve İran'ın dünyaya bir nükleer tehdit oluşturmamasının sağlanması yönündeki "ortak çıkarlarını" ele aldıkları belirtildi.



Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Obama, Başbakan Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarına yönelik devam eden desteğini ve takdirini iletti ve Başbakanı, gelecek nesillerin yararı için protokollerin onaylanması doğrultusunda ilerlemeye teşvik etti" denildi.





