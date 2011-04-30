-BEYAZ SARAY'DAN ESAD'A ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 30.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iki akrabasının da bulunduğu rejimin bazı yetkililerine ekonomik yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmasının ardından Beyaz Saray, Beşşar Esad'a "izlediği yolu hemen değiştirmesi" çağrısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Suriye'yı kınayan ve can kayıplarıyla ilgili soruşturma yürütülmesini öngören kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamasında, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı, "izlediği yolu hemen değiştirmeye ve halkının çağrılarına kulak vermeye" çağıran Carney, "ABD, atmakta olduğumuz adımlara ilaveten, Suriye'nin kendi halkına karşı giriştiği elim eylemlerin, güçlü bir uluslararası yanıtı gerektirdiğine inanmaktadır" ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, Washington'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "bugün alınan yaptırım kararlarının, Suriye hükümetine, eylemleri ve davranışlarının hesabının sorulacağı mesajının verilmesini amaçladığını" söyledi. ABD Başkanı Obama tarafından imzalanan başkanlık emrinde, "Suriye'deki insan hakları ihlalleri" dolayısıyla, Beşşar Esad'ın kardeşi, Suriye ordusu yetkilisi Mahir Esad, Beşşar Esad'ın kuzeni, rejim karşıtı hareketin merkezi Dera bölgesinin eski istihbarat yetkilisi Atıf Necib ve istihbarat teşkilatı başkanı Ali Memluk'a ekonomik yaptırımların uygulanması kararlaştırıldı. ABD'nin, Suriye'de protestoculara karşı girişilen şiddet eylemlerine cevaben ilk somut adımı olarak nitelendirilen yeni yaptırımlar, bu üç ismin yanısıra, Suriye istihbarat teşkilatı ile İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü'nü de hedef alıyor. Yaptırımlar, bu üç kişi ve iki birimin, ABD'de olabilecek malvarlıklarının dondurulmasını öngörürken, Amerikalıların onlarla iş yapmasını da yasaklıyor. Obama, yaptırım kararlarını içeren başkanlık emrinde, "Suriye hükümetinin, son dönemde başvurduğu şiddet kullanımıyla görüldüğü üzere, Suriye halkının baskı altına alınmasıyla alakalı olanlar da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri işlediğini" belirtti. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da, "ABD, Suriye hükümetinin halkına karşı sürdürdüğü şiddet kullanımı ve yıldırmaları kuvvetle kınıyor. Suriye rejimine ve destekçilerine, siyasi arzularını ifade etme çabası içindeki Suriye vatandaşlarına karşı yeni şiddet eylemleri ve diğer insan hakları ihlallerinden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte, Esad'ın yakın çevresine yönelik yaptırımların, hedef alınanlardan hiçbirinin Amerikan bankalarında önemli ölçüde malvarlıklarının bulunmadığının düşünülmesi nedeniyle, muhtemelen sınırlı düzeyde bir doğrudan etkiye sahip olacağı yorumları yapılıyor. Ancak Amerikalı yetkililer, yaptırım kararıyla, Suriye halkına, şiddet eylemlerinden sorumlu olanların bu yaptıklarının bir bedelinin olacağı ve Suriye yönetiminden hiç kimsenin dokunulmazlığının olmayacağı yönünde açık mesaj verilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın yaptırım listesinde yer almamasına karşın, Suriye halkına yönelik şiddet eylemlerinin sürmesi halinde sonraki bir tarihte onun da listeye dahil edilebileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "teröre destek veren ülkeler" listesindeki Suriye, zaten Amerikan yaptırımları altındaki bir ülke konumunda bulunuyor. Ancak son açıklanan kararlar, bu yaptırımları bireylere de genişletiyor. Bu arada Obama, Suriye'ye 2004 yılında uygulanmaya başlanan yaptırımların süresini uzattı. Obama, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'nin Irak'a giden yabancı militanların sayısını azaltmasına rağmen, eylemleri ve politikalarının Amerikan ulusal güvenliği ve ekonomisine tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.