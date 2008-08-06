Beyaz Saray’dan beyazperdeye

Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone imzasını taşıyan filmin senaryosunu Stone, Stanley Weiser ile birlikte yazdı. George W. Bush rolünde Josh Brolin’in kamera karşısına geçtiği filmde Elizabeth Banks (ABD’nin First Lady’si Laura Bush), Thandie Newton (ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice) rol aldı. Film, ABD’de, başkanlık seçimleri öncesinde 17 Ekimde gösterime girecek.



Üç perdeden oluşacak filmin birinci perdesinde Bush’un gençlik yılları konu edilecek, ikinci perdede kişisel ve dinsel dönüşüm süreci izlenecek ve kendisi gibi ABD Başkanı olan babasının gölgesinden kurtularak ülkenin en güçlü insanı konumuna gelişi anlatılacak, son perdede ise Irak’ı işgaline yer verilecek.



George W. Bush rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak Josh Brolin, Bush’un Teksas eyaletine özgü yerel şivesi üzerinde aylarca çalıştı. Teksas’taki otelleri arayarak, rezervasyon masası görevlileriyle konuşan ve onların şivesini anlamaya çalışan Brolin, ayrıca Bush’un yürüme tarzını iyice anlamak için Bush videoları seyretti.



Film nasıl doğdu?



Yönetmen Oliver Stone, "W"den önce ABD ordusunun Vietnam’daki My Lai Katliamı ile ilgili olarak yaptığı soruşturmayı konu alan "Pinkville" adlı bir filmi yönetecekti. Ancak senaryo yazarlarının grevi ve baş rolde oynayacak olan Bruce Willis’in çekimlere kısa süre kala çekilmesi üzerine "Pinkville" projesi iptal edildi.



Oliver Stone bunun üzerine ABD Başkanı George W. Bush’un yaşamı ve başkanlık dönemini konu alan bir film üzerine odaklandı. Elinde Stanley Weiser’ın senaryo yazarları grevinden önce yazdığı bir senaryo taslağı vardı. Stanley Weiser ve Oliver Stone, birlikte araştırmaya başlayarak Bush üzerine yazılmış 17 kitabı okudu.



"W" filminin finansmanı bazı Çinli, Alman ve Avustralyalı fonların katılımıyla bağımsız olarak sağlandı.

