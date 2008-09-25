Beyaz Saray'da 700 milyar dolar zirvesi

ABD'de Demokrat Başkan Adayı ve Cumhuriyetçi rakibi yönetimin finans sektörünü kurtarmak amacıyla hazırladığı, ancak Kongrede itirazlarla karşılaşan 700 milyar dolarlık pakete ilişkin pürüzleri görüşmek üzere bugün Beyaz Saray'da Başkan George W. Bush ile bir araya gelecek.



Bush'un iki adayı arayarak daveti iletmesinin ardından Obama ve McCain'in kampanyalarından yapılan açıklamalarda, davetin kabul edildiği bildirildi.



Böylece ABD tarihinde pek sık rastlanmayan bir durum yaşanacak ve seçime az süre kala iki başkan adayı, mevcut başkanla bir ekonomi zirvesinde bir araya gelecek.



Toplantıda bazı Kongre liderlerinin de yer alması bekleniyor



Davetin ardından Obama ve McCain, ortak bir açıklama yayımlayarak, bu çok önemli konuda iki büyük partinin partizanca davranmaması ve işbirliği yapması gerektiğini belirtti.



İki başkan adayı, "Bush yönetimi tarafından Kongreye sunulan plan hatalar içeriyor. Ancak zaman, ülkenin iyiliği için politikanın üzerine çıkma zamanı" dedi.



McCain, mali krizden dolayı çözüm yönünde daha iyi çalışabilmek için seçim kampanyasına kısa süreliğine ara vereceğini belirterek, Obama ile yarın gece için planlanan ve televizyonlardan yayımlanacak ilk tartışmanın ertelenmesini önerdi. Ancak Obama, buna gerek olmadığını belirterek öneriyi kabul etmedi.



Bush: ABD ekonomisi tehlikede



ABD Başkanı George Bush, dün gece televizyonlardan yayımlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında, bu plan uygulanmazsa krizin maliyetinin çok daha yüksek olacağını savundu. Amerika’nın mali sistemindeki başlıca sektörlerin bitme noktasında olduğunu belirten Başkan Bush, harekete geçilmediği takdirde “ıstırap verici bir senaryonun” hayata geçeceğini söyledi.

ABD Kongresi, bankalar ve diğer finans kuruluşlarının batık kredilerinin devlet tarafından devralınması için hazırlanan pakete hâlâ ikna olmuş değil. Gerek Cumhuriyetçilerin gerekse Demokratların paketin çeşitli yönlerine itirazları söz konusu. Bush konuşmasında yardım paketinin “mali sosyalizme” denk düştüğü eleştirilerine de yanıt verdi.



Serbest girişime derinden inandığını söyleyen Bush, hükümet müdahalelerine karşı olduğunu, yanlış kararlar alan şirketlerin iflasına göz yumulması gerektiğini, normal koşullarda da bu çerçevede davranacağını belirtti ama ekledi: “İçinde bulunduğumuz koşullar normal değil.” Bush, hükümetin müdahalesi olmazsa Amerika’nın mali bir paniğe sürüklenebileceğini ifade etti.



Demokratlar özellikle kredi borçlarını ödeyemeyen ev sahiplerine yardım konusunun pakete eklenmesi üzerinde duruyor. Cumhuriyetçi Parti’dense 700 milyar doların harcanması konusunda Hazine Bakanlığı’nın daha fazla denetlenmesi çağrıları yükseliyor.



Kurtarma planında sona yaklaşılıyor



ABD Kongresinin, mali sistemi istikrara kavuşturmak için hazırlanan 700 milyar dolarlık kurtarma planı üzerinde anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.



Demokratlardan bir yetkili Reuters'e, ABD Kongresindeki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bugün iki tarafın da onayını alacak nihai plan taslağı üzerinde toplanmayı planladığını söyledi. Yetkili, çok fazla çözülmemiş konu kalmadığını da ifade etti.



Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Christopher Dodd da anlaşmanın yakın olduğu konusunda iyimserliğini dile getirdi. Dodd, gazetecilere, "Henüz o noktada değiliz. İyi bir olasılıkla bir gün içinde ya da daha yakın bir zamanda o noktada olacağız" dedi.



Demokrat temsilci Barney Frank da kurtarma planı yasasının geçeceğinin "açık" olduğunu belirtti.



Birçok milletvekili hükümetin sunduğu kurtarma planında değişiklik istiyor.



Bu değişiklikler vergi verenlerin daha fazla korunmasını ve şüpheli alacaklarından kurtulan şirketlerin yöneticilerine yapılacak ödemelerin sınırlandırılmasını içeriyor.

