Beyaz Saray'a kara lahana ekiyorlar

Otları Barack yolacak

Ispanak, pazı ve roka da var...

Michelle Obama verdiği mülakatta, Beyaz Saray bölgesindeki yerel ilkokulların öğrencilerinin de organik sebze, bitki ve meyvelerin yetiştirilmesi ve toplanmasında kendisine yardım edeceklerini belirterek, Amerikan ailelerini sağlıklı yiyecekler tüketmeye teşvik etmenin gündeminin ana maddelerinden biri olduğunu kaydetti.Organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesine tüm Obama ailesinin, hatta ot yolmada görev almak üzere Başkan Barack Obama'nın bile yardımcı olacağını belirten Michelle Obama, çocukları bu konuda teşvik ederek sağlıklı yiyecekler tüketilmesi konusunda diğerleri için de bir mesaj göndermeyi umduğunu ifade etti.100 metrekareyi aşkın bir alanda tarım ürünleri yetiştirmeyi planlayan Michelle Obama, "Çocukları bu konuda teşvik ederek ailelerini eğitmeye başlamalarını ve böylece de toplumumuzun eğitilmesini ümit ediyorum" diye konuştu.Michelle Obama'nın yetiştireceği 55 ayrı tür tarım ürünleri arasında ıspanak, pazı, kara lahana ve çeşitli türde marulların yanısıra roka, kişniş, yeşil domates, kırmızı biber, anason, çördük gibi egzotik sebzeler de bulunuyor.Clintonlar da Beyaz Saray'da küçük bir bahçede sebze meyve yetiştirmişlerdi.