-Beyaz Saray'a göre İran, Obama yönetimi sırasında zayıfladı WASHİNGTON (A.A) - 22.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Tom Danilon, İran'ın Obama yönetimi sırasında zayıfladığını söyledi. Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın İran'a yönelik politikasının etkisiz olduğu iddialarını reddeden Donilon, Brookings Enstitüsü'nde uzmanlara yaptığı açıklamada, Irak dahil, İran'ın Ortadoğu'daki etkisinin azaldığını belirtti. Donilon, uluslararası yaptırımlar, ''Arap baharı'' ayaklanmalarının ve Tahran'ın ''uzlaşmazlığının'' İran'ı bölgede zayıflattığını ileri sürdü.