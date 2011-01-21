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Dünya

BEYAZ SARAY ZİYARETÇİLERİNE SÜRPRİZ WASHINGTON (A.A)

21 Ocak 2011 09:52

-BEYAZ SARAY ZİYARETÇİLERİNE SÜRPRİZ WASHINGTON (A.A) - 21.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray ziyaretçilerine sürpriz yaptı. Obama çiftinin, sarayın kapılarını Amerikalılara açmasının ikinci yıl dönümünde, Michelle Obama ziyaretçilere anlamlı bir jest yaptı. Yanında "first köpek" Bo ile Beyaz Saray'ın "Mavi Oda"sında bekleyen Obama, salona giren ziyaretçileri, "Evime hoşgeldiniz, sizi görmek ne güzel" diyerek karşılayıp, tokalaştı. Konuklara hatırlarını soran Obama, bazı ziyaretçilerle ayaküstü sohbet etti, çocuklarla şakalaştı, etrafta dolaşan Bo'yu takdim etti. Beyaz Saray'ı gezerken birden Obama'yı karşılarında bulan konuklar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Obama'nın konuklarını karşıladığı görüntüler, Beyaz Saray'ın internet sitesinden de canlı olarak yayımlandı. Obama'nın zaman zaman bu sürprizlerine devam edeceği belirtildi. Obama çiftinin Beyaz Saray'ın kapılarını halka açtığı günden bu yana sarayı 1.5 milyon kişi ziyaret etti.

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