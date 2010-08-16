-BEYAZ SARAY: ''TÜRKİYE'YE ÜLTİMATOM YOK'' WASHINGTON (A.A) - 16.08.2010 - Beyaz Saray, Financial Times'ta iddia edildiği gibi ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye İran ve İsrail konusunda ültimatom vermediğini açıkladı. Beyaz Saray sözcü yardımcısı Bill Burton, İngiliz gazetesindeki çıkan haberlerin üzerine sorulan bir soruya ''Bunların nereden çıktığını bilmiyorum'' karşılığını verdi. Burton, bununla birlikte Obama'nın kendisini Milwaukee'ye götüren uçakta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 10 gün kadar önce konuştuklarını ve iki liderin İran, Mavi Marmara baskını ve buna bağlı diğer konuları ele aldıklarını söyledi ve ''Türklerle bir diyalog mevcuttur ancak bu türden bir ültimatom verilmemiştir'' ifadesini kullandı. Londra'dan yayımlanan ekonomi gazetesi Financial Times, Obama'nın, Haziran ayında Kanada'nın Toronto kentindeki G-20 Zirvesi sırasında görüştüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin İsrail ve İran'a karşı farklı tavrından dolayı uyardığını bildirmişti. Gazetede ''Amerika Birleşik Devletleri, silah anlaşması konusunda Türkiye'ye ültimatom veriyor'' manşetiyle çıkan haberde, Obama'nın Başbakan Erdoğan'a, Türkiye'nin İran ve İsrail'le ilgili politikasını değiştirmediği takdirde Amerika'dan satın almak istediği silahları edinme şansının az olduğunu söylediği ileri sürülmüştü.