Beyaz Saray: Türkiye'deki üslerle ilgili görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin IŞİD'e yönelik mücadelede çok önemli rolü olduğunu belirterek, bu rolü Türkiye'nin şekillendireceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin IŞİD stratejisindeki yeriyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi: "Koalisyonun çok önemli bir üyesi. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir anlaşmazlık yok. (Koalisyon Özel Temsilcisi) John Allen, toplantılar yaptı. Müzakelerin ilerlemesine yardımcı oldu. Ankara, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de eğitilip donatılmasına razı oldu. Çok fazla detaya girmeye gerek yok ancak bir uyuşmazlık olduğunu da düşünmüyorum"

Kerry'nin açıklamalarından kısa bir süre önce Beyaz Saray da "Türk üslerinin IŞİD'e karşı kullanılması için Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini" açıkladı.