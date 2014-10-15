T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray: Türkiye'deki üslerle ilgili görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD'le mücadelede Türkiye aralarında anlaşmazlık bulunmadığını söyledi

15 Ekim 2014 01:34

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin IŞİD'e yönelik mücadelede çok önemli rolü olduğunu belirterek, bu rolü Türkiye'nin şekillendireceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin IŞİD stratejisindeki yeriyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi: "Koalisyonun çok önemli bir üyesi. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir anlaşmazlık yok. (Koalisyon Özel Temsilcisi) John Allen, toplantılar yaptı. Müzakelerin ilerlemesine yardımcı oldu. Ankara, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de eğitilip donatılmasına razı oldu. Çok fazla detaya girmeye gerek yok ancak bir uyuşmazlık olduğunu da düşünmüyorum" 

Kerry'nin açıklamalarından kısa bir süre önce Beyaz Saray da "Türk üslerinin IŞİD'e karşı kullanılması için Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini" açıkladı. 

 

ETİKETLER

john kerryışidtürkiyeaskeri üs

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İncirlik'le ilgili verilmiş bir karar yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhalifleri eğit-donat projesinde ABD ile mutabakat sağladıklarını söyledi

Independent: İncirlik Üssü, ABD ile Türkiye arasında gerilime yol açtı

İncirlik Üssü'nün kullanımıyla ilgili Türkiye ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlık İngiliz basınında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24