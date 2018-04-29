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BBC Türkçe

Beyaz Saray: Trump Türkiye'nin gerçek dışı ve yıkıcı söylemlerine dair kaygılarını iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray "Trump Türkiye'nin yıkıcı ve gerçek dışı söylemlerine dair kaygılarını iletti" derken Cumhurbaşkanlığı "ABD'nin YPG'y

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada "Trump Afrin'de artan şiddetin Suriye'deki ortak hedeflere ulaşamama riski doğurduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye'yi çatışmasızlığa davet ettiğini ve askeri eylemlerini sınırlandırmasını istediğini duyurdu.

Açıklamada "Trump ayrıca Türkiye'nin yıkıcı ve gerçek dışı söylemleri ile Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve çalışanlarına dair kaygılarını iletti" dendi.

Trump'ın Erdoğan'ı Türkiye ve ABD askerleri arasında bir çatışmadan kaçınmaya davet ettiği de belirtildi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Trump Türkiye'nin meşru güvenlik çekincelerini gidermek için daha yakın ikili işbirliği davetinde bulundu.

"İki lider ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme, PKK, IŞİD, El Kaide ve İran destekli terörizm de dahil olmak üzere terörizmin tüm türlerine karşı mücadele ederek bölgedeki istikrarı artırma konusunda taahhüt verdi."

Görüşmeye dair Ankara'nın yaptığı açıklamada ise iki liderin "Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisi" yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir."

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