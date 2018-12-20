Beyaz Saray: Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de, Fırat’ın doğusuna yönelik bir operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını duyurmasının üzerinden bir hafta geçmişken, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı aldı. Açıklama sonrası Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkili, "Trump’ın çekilme kararı öncesinde Erdoğan’la konuyu istişare etmediğini, çekilme kararı konusunda Erdoğan’ı bilgilendirdiğini" söyledi. Üst düzey yetkili, “Başkan kararı kendi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü bir konu değildi. Erdoğan’a kararıyla ilgili bilgi verdi” diye konuştu.

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Trump yönetimi yetkilisi, Başkan Trump’ın Suriye’deki ABD askeri varlığı konusundaki görüşünün bilindiğini, ABD’nin Suriye’ye asker gönderme amacının Suriye’deki iç savaşın çözüme kavuşturulması değil, IŞİD’in yenilgiye uğratılması olduğunu vurguladı. Yetkili ABD’nin bölgede terörle mücadele misyonunun devam edeceğinin de altını çizdi.

Aralarında ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD’nin IŞİD’le mücadele koalisyonu temsilcisi Brett McGurk’ün de olduğu çok sayıda Amerikalı yetkili, ABD’nin IŞİD yeniden ortaya çıkmayacak şekilde yenilgiye uğatılmadan Suriye’den çıkmaması gerektiğini dile getirmiş, İran’ın Suriye’deki varlığına da dikkat çekmişlerdi.

Trump yönetimi yetkilisine Başkan’ın danışman ekibine rağmen bu kararı alıp almadığı soruldu. Yetkili, ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı, “Başkan bir karar verdi. Bu karar onun. Bu ayrıcalık onun” yanıtını verdi.

Yetkiliye Başkan Trump’ın çekilme kararı almadan önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mattis ile istişare edip etmediği de soruldu. Yetkili soruya “Yönetim içinde herhangi birisinin hazırlıksız yakalandığı fikrine katılmam. Başkan’ın bu konudaki görüşü biliniyordu. Bu konudaki açıklamaları tutarlıydı. Başkan olarak alınması gereken bir karar vardı, Başkan da bir karar aldı” sözleriyle yanıtladı.

Amerikalı askeri yetkililer, Suriye’de IŞİD’in elinde kalan yüzde 1’lik alana değindi. Bu bölgede IŞİD’in varlığının sahadaki ABD askerleri ya da yerel güçler tarafından etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

ABD basınına Suriye’den Amerikan askerlerinin 30-100 gün içinde çekileceği bilgisi yansımıştı. Trump yönetimi yetkilisi Pentagon’un şu anda çekilme takvimi üzerinde çalıştığını söyledi, ayrıntı vermedi.