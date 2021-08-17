Beyaz Saray: Taliban'la iletişim halindeyiz

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın basın toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sullivan, "insanların güvenli bir şekilde havalimanına getirilmesi" için Taliban'la iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan askerlerini geri çekme kararını savunduğu açıklamasını yinelerken, aksi takdirde yaşanacak "insani kayıpları" değerlendirerek Biden'ın bu yolu seçtiğini söyledi.

Sullivan, Taliban'ı durdurmanın ancak ABD askerlerinin varlığını Biden yönetimine devredilenden kat kat daha fazlasına çıkararak mümkün olduğunu belirtti.

"Taliban, ülkeden ayrılmak isteyen siviller konusunda güvence verdi"

Sullivan ayrıca, "insanların güvenli bir şekilde havalimanına" getirilmesi için Taliban'la iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.

Taliban'ın bu sözüne sadık olmasını beklediklerini vurgulayan Sullivan, Kabil Havaliman'ının açık olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.

"Taliban doğru adımları atarsa meşruiyet kazanabilir"

Sullivan, Taliban'ın uluslararası bir meşruiyetinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Taliban'ın nasıl bir yapı olduğunu eylemleriyle uluslararası topluma kendisinin göstermesi gerekiyor" diye yanıt verdi.

Taliban'a bu sözlerle yeşil ışık yakan Sulivan, Taliban'ın uluslararası topluma doğru mesajlar vermesi ve doğru adımlar atması halinde meşruiyet kazanabileceği değerlendirmesini yaptı.