T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Nisan (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi

16 Nisan 2018 09:07

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Nisan (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un \"ABD Başkanı Donald Trump\'ı, Suriye\'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik\" sözlerinin ardından Beyaz Saray\'dan açıklama geldi. Başkan Donald Trump\'ın, Suriye\'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, \"ABD\'nin Suriye\'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu\" dedi.
Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, \"Suriye\'de bulunmamızın nedeni IŞİD ile mücadeledir. IŞİD\'i tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKNisan DHAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronBaşkanı Donald Trump SuriyeBeyaz SarayBaşkan Donald Trump Suriye AmerikanBeyaz Saray Sözcüsü Sarah SandersSuriyeBaşkan Trump ABDSanders Fransa Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24