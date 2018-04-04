Beyaz Saray: Suriye'deki askeri operasyon, sona yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesini istediği yönündeki ifadelerinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Suriye’deki IŞİD varlığını sona erdirmek için gerçekleştirilen askeri operasyonun hızlı bir şekilde sona yaklaştığı” belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada, “Suriye’deki IŞİD varlığını sona erdirmek için gerçekleştirilen askeri operasyon, IŞİD’in neredeyse tamamen yok edilmesiyle birlikte sona yaklaşıyor. ABD ve müttefikleri, Suriye’de güçlerimizin hali hazırda yok etmediği küçük IŞİD mevcudiyetini sona erdirmek yönündeki bağlılığını sürdürecek. Gelecek planlar konusunda müttefiklerimiz ve doslarımıza danışmaya devam edeceğiz. Bölgedeki ve ardındaki ülkeler ile ABD’nin barış yolunda birlikte çalışmasını ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkışını engellemesini bekliyoruz” dendi.

Ayrıntılar geliyor...