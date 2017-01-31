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BBC Türkçe

Beyaz Saray Sözcüsü: Ya bu programla devam eder ya da gidersiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesine yönelik ABD Dışişleri'nden gelen eleştirilere Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer yanıt verdi. Sözcü Spicer, programı beğenmeyen diplomatların görev

31 Ocak 2017 17:15

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesine yönelik ABD Dışişleri'nden gelen eleştirilere Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer yanıt verdi.

Spicer, Trump'ın seyahat yasağının ülkeyi daha güvenli hale getirdiğini savunurken, "kariyer bürokratlarının bununla bir sorunu mu var? O zaman ya bu programla devam ederler ya da giderler" dedi.

ABD basını, Dışişleri Bakanlığı'ndan 100 kadar diplomatın, vize sınırlaması emrine karşı çıkan birer memorandum hazırladıklarını ve bakanlık içinde dağıttıklarını yazmıştı.

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